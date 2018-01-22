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Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Омской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В загоревшемся частном жилом доме в селе Седельниково Омской области погибли пятеро детей, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Уточняется, что дети были приемными.

Сообщение о пожаре в частном жилом двухэтажном доме в рабочем поселке Седельниково Омской области поступило в пожарно-спасательную службу от местного жителя 22 января в 12:50 (9:50 мск). В ГУМЧС по Омской области сообщали, что в доме могли находиться дети.

К 13:25 (10:25 мск) пожарным удалось локализовать пожар. Работы по его тушению продолжаются, в них задействовано девять человек и пять пожарных автомобилей. По предварительной информации, площадь пожара составила 125 кв. м.

Утром 22 января пожар произошел в детском саду в поселке Сосновый Бор, расположенном в 30 км от Улан-Удэ, детей эвакуировали в 30-градусный мороз.

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