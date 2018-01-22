Парк «Россия — моя история» в Омске объявил «морозные» скидки

В Омске исторический парк «Россия — моя история» объявил о скидках в связи с морозной погодой. Чем ниже температура на улице, тем больше скидка на экскурсионное обслуживание. В подарок каждому, кто в эти дни добрался до музея, предлагается чай.

РИА «Омск-информ» отмечает, что исторический парк, который открылся в городе 15 ноября, уже стал одним из самых посещаемых мест в городе. В нем два интерактивных выставочных зала, а на экскурсиях рассказывают об истории России и Омской области от древних времен до наших дней.

Отметим, сейчас в Омске установилась аномально холодная погода. Из-за этого, в частности, были введены ограничения при движении транспорта на границе с Казахстаном. Несколько дней температура в Восточной Сибири держится на уровне -31 градус.