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Участковый на Кубани помог пенсионерке вернуть собаку

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Участковый уполномоченный полиции помог пенсионерке найти потерявшуюся собаку в Армавире, сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Краснодарском краю.

Пожилая местная жительница обратилась за помощью в отделение полиции, после того как у нее пропала собака породы чау-чау. Вернуть собаку хозяйке помог участковый уполномоченный Павел Хошабов, который опросил жителей района, где потерялся пес по кличке Лева. Полицейский обратился даже в клуб любителей собаководов и смог установить, что питомца женщины приютили местные жители, сообщает «Кубанские новости».

Свою хозяйку Лева узнал сразу и с радостью вернулся домой в тот же день. Сама же пенсионерка обратилась к начальнику местного отделения полиции и попросила поощрить участкового, который добросовестно отнесся к своей работе и помог женщине вернуть любимца.

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