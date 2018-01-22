Песков отверг интерпретацию его слов о контактах Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не сообщал прессе о непубличных встречах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Он опроверг интерпретацию его слов о контактах Путина, растиражированную некоторыми СМИ.

Накануне СМИ со ссылкой на интервью Пескова на телеканале «Россия 1» сообщили о непубличных встречах Путина и Порошенко, якобы имеющих место. Песков в комментарии ТАСС уточнил, что о таких встречах «никто не говорил».

«Никто ни о каких встречах и не говорил, в интервью я не сказал о том, что такие встречи были», — обратил внимание он.

В интервью журналист спросила, когда состоялась последняя встреча Путина и Порошенко, а, отвечая на вопрос, Песков упомянул международные контакты в целом. «У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика», — сказал он.

В телеинтервью Дмитрий Песков также заявил, что для Владимира Путина не существует некомфортных вопросов, глава государства «легко их препарирует».