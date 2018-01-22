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Хабаровских живодерок отправили в колонию в Иркутской области

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В женской колонии общего режима будут отбывать наказание студентки Алина Орлова и Алена Савченко (Нечаева), которых осудили за жестокое обращение с животными. Виктор Смышляев пока еще находится в СИЗО.

Судебная коллегия Хабаровского краевого суда ранее сократила сроки наказания Нечаевой и Орловой до 4 лет и 3 лет соответственно. Как сообщает ИА AmurMedia, основанием для изменения приговора стало истечение сроков давности уголовного преследования за некоторые вменяемые им преступления.

Как сообщал портал iz.ru, в 2016 году две девушки из Хабаровска опубликовали на своих страницах в соцсетях фотографии издевательств над животными. В августе 2017 года суд Хабаровска приговорил фигуранток дела о 15 случаях убийства собак, кошек и птиц к тюремным срокам от 3 до 4,3 лет заключения.

В конце 2017 года в третьем окончательном чтении был принят законопроект об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

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