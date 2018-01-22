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МИД Франции сообщил о желании Макрона укреплять отношения с Россией

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Президент Франции Эммануэль Макрон стремится укреплять отношения с Россией, сообщил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Figaro.

По его словам, в рамках этого курса французский лидер пригласил президента РФ Владимира Путина на переговоры в Версаль, которые прошли в мае 2017 года.

«Президент Макрон стремится установить с Россией прямые связи, такие отношения, которые должны существовать между двумя большими державами. Франция ведет диалог со всеми странами и решительно говорит им в лицо то, что думает. Но в то же время она исходит из того, что следует уважать такую большую страну, какой является Россия», — приводит ТАСС заявление главы французской дипломатии.

Вместе с тем Жан-Ив Ле Дриан отметил, что у сторон сохраняются разногласия, в том числе по украинскому вопросу и проблеме использования химического оружия в Сирии. «Франция готова всё это обсуждать. И российской стороне надлежит теперь сообщить, намерена ли она участвовать в такой дискуссии», — подчеркнул министр.

19 января президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам французско-британского саммита заявили, что Россия ведет «агрессивную и напористую» оборонную политику. Вместе с тем стороны выразили желание установить конструктивный диалог с Москвой.

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