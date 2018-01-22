Скончался наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт

Наместник Оптиной пустыни (Свято-Введенского ставропигиального монастыря) архимандрит Венедикт (Пеньков) скончался в понедельник, 22 января. «Наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт отошел ко Господу», - сообщается на сайте обители.

Причиной смерти наместника Свято-Введенского ставропигиального монастыря стала тяжелая болезнь. «РИА Новости» сообщает, что 9 января священнослужитель перенес операцию по ампутации нижней конечности на фоне сахарного диабета, 20 января он впал в кому.

Будущий наместник Оптиной окончил Московскую духовную академию в 1973 году, после чего стал насельником Троице-Сергиевой лавры, где принял монашеский постриг. Отец Венедикт руководил жизнью Оптиной пустыни на протяжении 27 лет, с 1990 года.