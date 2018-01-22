Банк России приостановил действие лицензий страховщиков АСКО и «Южуралжасо»

Центральный банк России приостановил действие лицензий страховых компаний ООО «Страховая группа АСКО» (Набережные Челны) и АО «Южуралжасо» (Москва), говорится в приказах регулятора. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 22 января Банк России ввел временную администрацию в «Южуралжасо» сроком на шесть месяцев. Данное решение было принято в связи с нарушением требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности. Главой временной администрации станет советник экономического департамента страхового рынка ЦБ РФ Станислав Чебыкин.

19 января ЦБ РФ отозвал лицензию у барнаульского АлтайБизнес-Банка. До выбора конкурсного управляющего и ликвидатора в банке введена временная администрация.