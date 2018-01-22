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Собственное мобильное приложение появится у Магадана

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Фото: РИА Новости/Александр Крылов
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Новое мобильное приложение «Открытое правительство» будет запущено в феврале для жителей Магадана. Его основная задача — обеспечение эффективной коммуникации представителей власти с местными жителями, а также предоставление информации об общественно значимых событиях региона.

Как рассказал ИА MagadanMedia руководитель разработки проекта «Открытое правительство» Валентин Клюшенков, через приложение жители Магадана смогут выразить свое мнение по спорным решениям, задать вопрос или предложить идею. Кроме того, приложение будет содержать телефонный справочник контактов всех органов власти и подведомственных учреждений. Там же можно будет найти информацию о работе переправы, состоянии автомобильных дорог и подробный прогноз погоды.

Свободно скачать приложение можно в онлайн-магазинах App Store и Google Play. В управлении информационной политики правительства Магаданской области не исключают, что в перспективе на базе приложения может быть создан форум и даже социальная сеть.

В конце 2017 года сообщалось о том, что власти Краснодарского края разрабатывают мобильное приложение для туристов. В одном сервисе они хотят собрать все необходимые сведения для путешествий.

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