Прямой эфир

Саудовская Аравия потребовала $100 млрд от арестованных принцев

0
Фото: Global Look Press/chromorange
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Саудовской Аравии намерены вернуть в казну более $100 млрд от десятков принцев и миллиардеров, арестованных за коррупцию. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в правительстве.

Ожидается, что переговоры с подозреваемыми, находящимися в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, завершатся к концу января. 

Указывается, что 90 человек уже приняли условия и вышли на свободу, пять обдумывают сделанное им предложение. Те арестованные (их около 90), кто откажется платить властям, рискуют предстать перед судом.

В начале ноября в рамках кампании по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии задержали несколько десятков человек, в том числе 11 принцев из правящей семьи и четырех министров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саудовской Аравии впервые за 35 лет показали детские фильмы
Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам посещать стадионы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017