Саудовская Аравия потребовала $100 млрд от арестованных принцев

Власти Саудовской Аравии намерены вернуть в казну более $100 млрд от десятков принцев и миллиардеров, арестованных за коррупцию. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в правительстве.

Ожидается, что переговоры с подозреваемыми, находящимися в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, завершатся к концу января.

Указывается, что 90 человек уже приняли условия и вышли на свободу, пять обдумывают сделанное им предложение. Те арестованные (их около 90), кто откажется платить властям, рискуют предстать перед судом.

В начале ноября в рамках кампании по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии задержали несколько десятков человек, в том числе 11 принцев из правящей семьи и четырех министров.