Казань из-за метели встала в 9-балльных пробках

Автомобильные пробки образовались на трассах Казани из-за погодных условий: метель и ветер с порывами до 20 м/с привели к транспортному коллапсу.

Как следует из данных «Яндекс.Пробки», уже в 9:00 понедельника, 22 января, уровень автомобильных пробок в столице Татарстана составил 9 баллов. В городе зафиксированы несколько десятков ДТП, пишет сайт «Комсомольской правды».

19 января сообщалось, что серьезные пробки сковали Владивосток, причиной стал сильный снегопад.