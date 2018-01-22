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Глава генштаба Британии расскажет о превосходстве российской армии

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Армия Великобритании отстает от российских Вооруженных сил, об этом заявит в понедельник начальник генштаба страны Ник Картер. В своем выступлении он расскажет о российских крылатых ракетах, примененных армией РФ в Сирии. Как говорится в речи Картера, попавшей в распоряжение СМИ, эти ракеты представляют «угрозу» для Великобритании, так как у страны нет защиты от подобных вооружений.

Начальник Британского генштаба выразит сожаление, что Лондон снижает затраты на передовые военные разработки, пишет The Telegraph. Картер в выступление обратит внимание, что Москва развивает артиллерию, радиоэлектронные средства связи и компьютерные технологии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Британии посоветовали отказаться от глобальных амбиций ради защиты от «хакеров Кремля».

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