Прямой эфир

Ледяную пещеру в парке «Зарядье» откроют в конце зимы

0
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ледяная пещера площадью 350 кв. метров и высотой 6 метров в московском парке «Зарядье» откроется в конце зимы, сообщает портал мэра столицы.

Конструкция с колоннами, лабиринтами и арками будет доступна круглый год в павильоне «Заповедное посольство». Внутри предусмотрено специальное оборудование, которое подает охлаждающую жидкость, чтобы температура в пещере варьировалась от -5 до -8 градусов.

Сейчас на стенах, потолке и полу пещеры искусственно намораживают новые слои инея, который через полтора месяца преобразуется в ледяной покров. Всего за это время планируется наморозить около 70 т льда.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в «Зарядье» стали гулять лисы. Они не боятся людей, выпрашивают еду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Концертный зал в парке «Зарядье» построят в 2018 году
Московские власти анонсировали открытие филармонии в парке «Зарядье»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017