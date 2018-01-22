Ледяную пещеру в парке «Зарядье» откроют в конце зимы

Ледяная пещера площадью 350 кв. метров и высотой 6 метров в московском парке «Зарядье» откроется в конце зимы, сообщает портал мэра столицы.

Конструкция с колоннами, лабиринтами и арками будет доступна круглый год в павильоне «Заповедное посольство». Внутри предусмотрено специальное оборудование, которое подает охлаждающую жидкость, чтобы температура в пещере варьировалась от -5 до -8 градусов.

Сейчас на стенах, потолке и полу пещеры искусственно намораживают новые слои инея, который через полтора месяца преобразуется в ледяной покров. Всего за это время планируется наморозить около 70 т льда.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в «Зарядье» стали гулять лисы. Они не боятся людей, выпрашивают еду.