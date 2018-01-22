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Три человека получили ранения при стрельбе на Манхэттене

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При стрельбе, произошедшей на Манхэттене в центре Нью-Йорка, пострадали три человека, полицейские разыскивают двух человек. По данным правоохранительных органов, стрельба произошла в 16:40 по местному времени, ранения получили три человека.

Полиция Нью‐Йорка разыскивает двух неизвестных, сообщает телеканал «360». Предварительно, сначала между двумя мужчинами произошла ссора, а затем один из них достал оружие.

Состояние пострадавших оценивается как стабильное, они госпитализированы. 19 января в одном из спальный районов канадского Торонто в результате стрельбы погибли двое мужчин.

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