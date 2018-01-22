Гройсман рассказал о газовой независимости Украины «через 3-4 года»

Украина за три-четыре года станет обеспечивать себя своим газом, такую надежду выразил премьер-министр украинского правительства Владимир Гройсман. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала.

Украинский премьер добавил, что благодаря переходу Украины на собственный газ цена на него уменьшится на 20–30%. «Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом», – сказал он в эфире телеканала ICTV, сообщает «РИА Новости». «Как только это произойдет, мы на 20–30% сможем уменьшить цену газа», — заверил Гройсман.

Украина не закупает газ у России с ноября 2015 года, в хранилищах закачивается газ, закупленный по реверсу в Европе.

Портал iz.ru писал ранее, что «Нафтогаз Украины» возобновит закупки российского газа в I квартале 2018 года при условии соблюдения решений Стокгольмского арбитражного суда.