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Южно-Сахалинск потратит на соревнования по баскетболу 780 тыс. рублей

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Власти Южно-Сахалинска намерены выделить из городского бюджета 780 тыс. рублей на организацию и проведение соревнований по баскетболу. Об этом говорится в материалах, опубликованных на портале госзакупок.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, подать заявку на участие в аукционе можно до 26 января. Конкурс состоится 2 февраля. В технической документации говорится, что до 30 ноября чемпионаты города пройдут среди мужских и женских команд. Также состоится первенство среди школьников 5–7-х и 7–9-х классов.

При организации соревнований подрядчик должен учитывать, что для их проведения необходима высококвалифицированная судейская коллегия в составе главного судьи второй категории, его помощника и четырех судей с такой же категорией. Также от подрядчика ждут проведения церемонии открытия и закрытия и введения мер по обеспечению безопасности участников и зрителей. Помимо этого, требуется купить кубки, грамоты и медали.

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