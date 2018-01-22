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Экс-министра транспорта Вьетнама приговорили к 13 годам тюрьмы

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Фото: Global Look Press/Nguyen Le Huyen
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Бывший министр транспорта Вьетнама Динь Ла Тханг был приговорен к 13 годам лишения свободы за растрату госсредств, передает ТАСС. Также народный суд Ханоя вынес приговоры группе экс-руководителей государственной нефтегазовой корпорации Вьетнама PetroVietnam.

Динь Ла Тханга обвиняли в санкционировании им заведомо рискованных вложений средств госкорпорации в один из коммерческих банков, который впоследствии потерпел крах. Кроме того, ему были предъявлены обвинения в хищении имущества PetroVietnam Construction, которая является дочерней компанией PetroVietnam.

Расследование в отношении бывшего министра, а также ряда бывших руководителей нефтегазовой компании, началось в 2016 году.

17 января бывшего директора расположенного в Санкт-Петербурге Государственного музея истории религии Бориса Аракчеева приговорили к четырем годам условного срока за растрату 6 млн рублей.

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