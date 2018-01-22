Прямой эфир

Пожар произошел в детском саду в поселке в Улан-Удэ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел в детском саду в поселке Сосновый Бор, расположенном в 30 км от Улан-Удэ, детей эвакуировали в 30-градусный мороз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Бурятии.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 10:19. «Возгорание практически сразу же было ликвидировано силами пожарной команды поселка», — отмечается в сообщении ведомства. На месте пожара работает дознаватель, выясняющий картину произошедшего и причину пожара.

Угрозы жизни и здоровью детей нет, часть из них забрали родители, а часть воспитанников детсада находится в детском саду.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник три человека погибли при пожаре в Красноярском крае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Здание конторы купца Морозова загорелось в Барнауле
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Коми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017