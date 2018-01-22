Пожар произошел в детском саду в поселке в Улан-Удэ

Пожар произошел в детском саду в поселке Сосновый Бор, расположенном в 30 км от Улан-Удэ, детей эвакуировали в 30-градусный мороз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Бурятии.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 10:19. «Возгорание практически сразу же было ликвидировано силами пожарной команды поселка», — отмечается в сообщении ведомства. На месте пожара работает дознаватель, выясняющий картину произошедшего и причину пожара.

Угрозы жизни и здоровью детей нет, часть из них забрали родители, а часть воспитанников детсада находится в детском саду.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник три человека погибли при пожаре в Красноярском крае.