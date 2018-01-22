Прямой эфир

Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли на пожаре в частном доме в селе Большой Улуй Красноярского края, возгорание возникло в ночь на 22 января. После сообщения о пожаре спасатели выдвинулись на место ЧП и приступили к локализации и тушению огня, но без жертв обойтись не удалось.

В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших, сообщил РЕН ТВ. Причины пожара устанавливаются, личности погибших в пожаре людей выясняются.

В ночь на понедельник крупный пожар в квартире одного из пятиэтажных домов в центре Москвы унес жизни троих человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гаражный комплекс выгорел на западе Москвы
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Коми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017