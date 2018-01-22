Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Три человека погибли на пожаре в частном доме в селе Большой Улуй Красноярского края, возгорание возникло в ночь на 22 января. После сообщения о пожаре спасатели выдвинулись на место ЧП и приступили к локализации и тушению огня, но без жертв обойтись не удалось.

В ходе разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших, сообщил РЕН ТВ. Причины пожара устанавливаются, личности погибших в пожаре людей выясняются.

В ночь на понедельник крупный пожар в квартире одного из пятиэтажных домов в центре Москвы унес жизни троих человек.