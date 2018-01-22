Два вице-губернатора Приморья покинут пост по собственному желанию

Два вице-губернатора Приморского края Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов покинут пост 1 февраля в связи с переходом на новое место работы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе краевой администрации.

«Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров, с 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов», — приводит заявление пресс-службы «РИА Новости».

Указ об освобождении чиновников с занимаемой должности подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Геннадий Сыромятнов являлся вице-губернатором региона с декабря 2016 года. Алексей Сухов стал вице-губернатором в сентябре 2012 года. Эту должность чиновник совмещал с работой на посту руководителя аппарата администрации Приморского края.