Власти Нью-Йорка взяли на себя расходы по содержанию статуи Свободы

Власти американского штата Нью-Йорк временно возьмут на себя расходы на достопримечательности — статую Свободы и остров Эллис, — которые ранее были закрыты из-за приостановки финансирования федерального правительства США.

Как говорится в заявлении на сайте губернатора штата Эндрю Куомо, из бюджета штата будет ежедневно выделяться $65 тыс. Доступ к комплексу будет открыт 22 января.

В сообщении отмечается, что данные достопримечательности очень важны для экономики города Нью-Йорка и всего штата. В 2016 году остров Либерти, на котором находится статуя Свободы, посетили 4,5 млн человек, которые потратили около $263,2 млн.

Статую Свободы и остров Эллис закрыли для посещения туристами из-за временной приостановки работы правительства США. На официальной странице объекта в Twitter говорится, что данная мера вызвана «временным прекращением ассигнований».