Facebook откроет три учебных центра в странах Евросоюза

Американская корпорация Facebook планирует открыть в странах Евросоюза три учебных центра для обучения всех желающих применению различных информационных технологий. Об этом агентству Reuters сообщила операционный директор компании Шерил Сандберг.

«Есть опасения, что в условиях цифровой революции люди остаются без внимания, мы обязательно хотим инвестировать в развитие навыков применения цифровых технологий, чтобы у людей были умения, необходимые для полноценного участия в цифровой экономике», — приводит слова Сандберг ТАСС.

Специальные центры откроются в Польше, Италии и Испании. В течение двух лет в учреждениях смогут пройти обучение около 1 млн человек. Особое внимание будет уделено пожилым людям, молодежи и беженцам. В программу планируется включить сферы медиа и курс безопасного пользования интернетом.

Помимо прочего, Facebook рассчитывает затратить порядка $12,2 млн для развития структур компании во Франции, где специалисты занимаются разработкой искусственного интеллекта. По словам Сандберг, Facebook стремится вкладывать средства в развитие как технологий, так и человеческого потенциала.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пользователи Facebook смогут определять надежность источников новостей.