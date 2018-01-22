В Дагестане возрождают древнее ремесло испикской керамики

В Дагестане возрождают изготовление уникальной испикской керамики. Эта технология считалась утраченной, но местный гончар смог ее повторить.

На юге республики археологи обнаружили древнюю глиняную посуду. Среди артефактов — кувшин, возраст которого более 4 тыс. лет. Секрет в особой глине из села Испик, ее обжигали в печи при 850 градусах. Перед «запеканием» изделие на несколько секунд опускали в молоко.

В древности изделия дагестанских гончаров очень ценились, как ковры и пряности.