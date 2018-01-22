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Более 60 человек задержали по подозрению в атаке на аэропорт в Ливии

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Фото: Global Look Press/Hamza Turkia
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По подозрению в причастности к нападению на аэропорт и тюрьму столицы Ливии Триполи задержан 61 человек. Позднее шесть человек отпустили, передает «РИА Новости».

15 января боевики радикальной группировки «Аль-Бакара» вступили в бой с контролирующим аэропорт формированием «Специальные силы сдерживания», лояльным правительству нацсогласия в Триполи.

Правительство нацсогласия Ливии, сформированное в Триполи в 2016 году благодаря усилиям ООН, сотрудничает с местными вооруженными формированиями, так как не смогло заручиться поддержкой национальной армии и парламента.

Ранее сообщалось, что итальянский премьер Паоло Джентилони провел продолжительный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого было подтверждено стремление помочь стабилизировать ситуацию в регионе.

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