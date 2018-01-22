Дубль Кессье принес «Милану» победу над «Кальяри»

Дубль полузащитника «Милана» Франка Кессье принес команде победу над итальянским «Кальяри» со счетом 2:1. Победный мяч игрок забил в самой концовке гостевого матча.

После игры Кессье подчеркнул, что эта победа очень важна для его команды.

«Я доволен, что мне удалось сделать дубль, но мы должны продолжать усердно работать, чтобы быть готовыми к следующему матчу», — приводит слова полузащитника миланского клуба газета «Спорт-Экспресс».

На данный момент «Милан» идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, в активе клуба 31 очко. «Кальяри» занимает 16-ю строчку — 20 баллов.