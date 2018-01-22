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Два надзирателя пострадали при нападении в тюрьме во Франции

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Фото: Global Look Press/Julien Mattia
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Два надзирателя подверглись нападению со стороны заключенного в тюрьме во французском департаменте Па-де-Кале. Оба пострадавших госпитализированы.

По данным газеты Voix du Nord, заключенный напал на надсмотрщиков, вооружившись ножкой железного стола. Пострадавшие получили серьезные травмы. По предварительным данным, один из надзирателей получил перелом руки. Мотивы нападавшего не установлены, ведется расследование.

Ранее аналогичный случай произошел в городе Мон-де-Марсан на юго-западе Франции, где заключенный напал на семерых надзирателей. В результате двое сотрудников пенитенциарного учреждения пострадали, злоумышленник был помещен в карцер.

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