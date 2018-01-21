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Чиновниц в Тамбовской области будут судить за подкуп полицейского

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В Тамбовской области две бывшие сотрудницы администрации Бондарского района и экс-директор местной школы предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и даче взятки должностному лицу через посредника.

По версии следствия, в 2015 году чиновницы договорились с руководителем учебного учреждения о трудоустройстве их по совместительству в школу для обучения одного из детей на дому. На основании поддельных документов начислялись премии и зарплаты. Бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму 80 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Преступной схемой заинтересовалась полиция. Обвиняемые передали посреднику 267 тыс. рублей, чтобы ответственный по их вопросу отказал в возбуждении уголовного дела. Сотрудник МВД сообщил о подкупе. Следующая передача денег проходила под контролем регионального УФСБ России.

Как писал портал iz.ru, в Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации сельского поселения Архангельский. Женщина подозревается в получении взятки писчей бумагой формата А4. По данным следствия, два местных жителя были приговорены судом к обязательным работам. Женщина-администратор внесла в их учетные табели фиктивные данные об отработанном времени. За это от одного из них она получила 7,5 тыс. рублей наличными, а от второго — упаковку бумаги.

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