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Гаражный комплекс выгорел на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар произошел на территории гаражного комплекса в районе Крылатское в Москве. В результате сгорело шесть гаражей, еще 20 пострадало, повреждены три автомобиля. Погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

По данным агентства, пожар произошел на улице Осенняя, дом 27А. Площадь пожара составила 150 кв. м. В связи с возгоранием пожарно-спасательным подразделениям пришлось вскрыть для проверки около 20 гаражей.

По информации телеканала РЕН ТВ, в гаражном комплексе располагалась криптоферма, стоимость которой превышает $20 тыс. Предварительно сообщается, что оборудование для «майнинга» стало причиной возгорания, поскольку подобный процесс требует много энергии и «железо» довольно сильно нагревается, из-за чего может произойти возгорание.

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