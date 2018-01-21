Гаражный комплекс выгорел на западе Москвы

Пожар произошел на территории гаражного комплекса в районе Крылатское в Москве. В результате сгорело шесть гаражей, еще 20 пострадало, повреждены три автомобиля. Погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.

По данным агентства, пожар произошел на улице Осенняя, дом 27А. Площадь пожара составила 150 кв. м. В связи с возгоранием пожарно-спасательным подразделениям пришлось вскрыть для проверки около 20 гаражей.

По информации телеканала РЕН ТВ, в гаражном комплексе располагалась криптоферма, стоимость которой превышает $20 тыс. Предварительно сообщается, что оборудование для «майнинга» стало причиной возгорания, поскольку подобный процесс требует много энергии и «железо» довольно сильно нагревается, из-за чего может произойти возгорание.