СМИ сообщили о продаже российского пакета акций судоверфи в Хельсинки

Новым владельцем контрольного пакета акций хельсинкской судоверфи Arctech Helsinki Shipyard, который принадлежит российской Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), может стать международная инвестиционная корпорация Kermas.

Исполнительный директор финского предприятия Эско Мустамяки подтвердил, что они ищут нового основного держателя акций, так как западные ограничительные меры сказались на компании.

«Хельсинкская судоверфь в последнее время страдала от санкций, такая структура собственности призвана решить проблему санкций. Владельцем станет тот, кто не находится ни в каком санкционном списке», — приводит слова Мустамяки телекомпания Yle.

При этом он отказался комментировать информацию о том, что новым держателем контрольного пакета акций может стать Kermas со штаб-квартирой в Финляндии.

По данным телеканала, у корпорации есть опыт судостроительного бизнеса, в частности, в Хорватии.

Российская ОСК приобрела судоверфь в полную собственность в конце 2014 года.

Arctech специализируется на производстве судов с повышенным ледовым классом в том числе для обслуживания нефтедобычи и газодобычи на российском шельфе.