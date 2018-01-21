Скончался заслуженный деятель искусств РФ режиссер Вячеслав Гвоздков

Генеральный директор Самарского академического театра драмы имени Горького, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Гвоздков скончался на 71-м году жизни.

Об этом сообщается на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

«Гражданская панихида состоится во вторник, 23 января, в 12:00 в Большом зале театра. Похороны В.А. Гвоздкова пройдут в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Вячеслав Гвоздков родился 20 апреля 1947 года в Болгарии. Свою театральную карьеру он начал в 1980 году. Он стал режиссером свыше 150 спектаклей на территории России и Европы.