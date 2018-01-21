Синоптики предсказали запоздавшие крещенские морозы в Москве

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до минус 18°С.

С 23 января ожидается в основном солнечная и без существенных осадков погода «с температурой, точь-в-точь соответствующей климатической норме», сообщает центр погоды «Фобос».

Прогнозируется, что по ночам столбик термометра опустится до минус 10 — минус 15 градусов, местами — до минус 18. Дневная температура будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза.

В эти дни над столицей сохранится зона повышенного атмосферного давления. Такая погода продержится в столице практически до конца недели, уточняет RT.

Как сообщал портал iz.ru, в крещенскую ночь (с 19 на 20 января) в столице зарегистрировано 10 градусов ниже нуля. Эту ночь признали самой холодной с начала зимы.