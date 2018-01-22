Прошлая неделя поразила россиян происшествиями сразу в двух школах. В Перми и в Улан-Удэ ученики напали на учителей и учеников с холодным оружием. Анализируя каждый случай, я сделала вывод: трагедии можно было предотвратить. Нападавшие заранее говорили о своих планах, но никто не придал значения их словам.

Информация о происшествиях дает основания полагать, что одной из их причин могло стать отсутствие внимания к подросткам в семье, непонимание со стороны близких и друзей. В России это системная проблема, подтверждает и очередной опрос Общероссийского народного фронта. 40% из 1,5 тыс. школьников в возрасте от 13 до 18 лет сообщили, что чувствуют себя одинокими, несмотря на общение в социальных сетях. Многим из них не хватает конструктивного общения со взрослыми, обсуждения своего будущего. А почти треть ребят признались, что свои проблемы они ни с кем не могут обсудить. Как результат — уход от реальности, стремление любым способом заявить о себе.

Никому не нужные подростки легко могут стать объектами деструктивных молодежных течений и криминальной субкультуры. Бессмысленно винить интернет и соцсети — их уже не вычеркнуть из нашей жизни. Но детям определенно нужно больше живого общения. И интересный досуг, который тоже можно организовать в школе, ведь там дети проводят до 70% времени. А бесплатные кружки и секции до сих пор есть не везде.

Учителя должны выстраивать грамотное взаимодействие с детьми, которые могут страдать от недостатка внимания в семье, проводить с ними профилактические беседы. Разъяснять, что деструктивные поступки — не героические и могут повлечь тяжкое наказание, отразиться на судьбе. Сам факт участия взрослых в жизни подростков окажет благотворное влияние: они уже не будут замкнуты в своем одиночестве. Опять же у взрослых можно научиться элементарным навыкам общения, которые помогут найти друзей и среди сверстников. И когда «трудного» подростка будут окружать живые учителя, родители, друзья, с которыми можно провести время, уже не придется завоевывать авторитет и внимание с помощью оружия.

У учителей не осталось времени на такую работу: вместо того чтобы поговорить с проблемным школьником по душам, они заняты бумажной волокитой. Порой заполнение бумажных и электронных отчетов занимает больше времени, чем подготовка к урокам. Не остается времени и на обсуждение проблем детей с их родителями. Это можно решить, если ввести в штатное расписание школы дополнительную должность — сотрудника, который будет писать отчеты.

Сегодня в школах проходит еще и огромное количество проверок. Как идет подготовка к ЕГЭ, олимпиадам, как прошли контрольные работы? А, возможно, критерии оценки школ стоит изменить? И поставить во главу угла то, сколько здоровых и успешных людей подготовила школа. Здоровых и физически, и ментально.

Конечно, заниматься детьми должны и родители. Хотя бы — интересоваться, как дела, помогать с преодолением трудностей. Иначе, если не мы и не школа, нашими детьми займется кто угодно. И это очень опасно.

Автор — зампредседателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина



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