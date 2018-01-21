Пятеро турецких военных погибли при сходе лавины

На востоке Турции в результате схода лавины погибли как минимум пятеро военнослужащих. Еще 12 человек получили ранения.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 января. Изначально сообщалось о двух погибших и трех пропавших без вести, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В настоящий момент проводится спасательная операция, в ней задействован вертолет.

Военные находились в районе ЧП в связи с операцией против членов Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.