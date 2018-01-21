Сотни жилых домов в Луганске отрезаны от отопления из-за аварии

Более 200 многоквартирных домов в Луганске оказались лишены отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

По данным ведомства, авария произошла около 12:00 по местному времени (11:00 мск). В результате без теплоснабжения остались 204 многоквартирных жилых дома, пять школ и восемь детских садов, говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал портал iz.ru, 21 января почти 300 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды.

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды 21–23 января в южных и восточных областях страны. Регионы накрыли сильный ветер, метель и снегопады.