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Сотни жилых домов в Луганске отрезаны от отопления из-за аварии

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Более 200 многоквартирных домов в Луганске оказались лишены отопления из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

По данным ведомства, авария произошла около 12:00 по местному времени (11:00 мск). В результате без теплоснабжения остались 204 многоквартирных жилых дома, пять школ и восемь детских садов, говорится в сообщении пресс-службы. 

Как сообщал портал iz.ru, 21 января почти 300 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды 21–23 января в южных и восточных областях страны. Регионы накрыли сильный ветер, метель и снегопады.

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