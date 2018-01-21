Число жертв пожара в пражском отеле достигло четырех человек

Количество погибших в результате пожара в расположенном в историческом районе Праги отеле Eurostars David достигло четырех человек. Об этом сообщил представитель пражской Факультативной больницы Михал Шнайдер.

По его словам, еще одна госпитализированная после пожара женщина скончалась в реанимационном отделении больницы. Трое пострадавших остаются в медучреждении в тяжелом состоянии.

«Сегодня утром скончалась вторая из двух женщин, поступивших в нашу больницу в субботу вечером в очень тяжелом состоянии. Данных об их национальности у персонала больницы нет, этим вопросом занимается полиция», — приводит «РИА Новости» слова Шнайдера.

Как отмечает агентство, всего в больницах из-за пожара оказались девять человек, включая двоих скончавшихся в воскресенье женщин. Также десяткам человек, получившим легкие травмы и отравление дымом, оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.

Портал iz.ru сообщал, что во время возгорания, которое произошло в субботу, в отеле Eurostars David находились более 40 постояльцев и сотрудников.