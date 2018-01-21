Саночник Репилов взял серебро на этапе Кубка мира

Российский саночник Роман Репилов показал второй результат на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. По сумме двух попыток он показал результат 1 минута 38,686 секунды.

Первое место завоевал итальянец Доминик Фишналлер (1 минута 38,59 секунды), третьим стал австриец Вольфганг Киндл (1 минута 38,772 секунды), сообщает ТАСС.

Напомним, Роман Репилов — один из лидеров российской сборной по санному спорту. В минувшем сезоне спортсмен выиграл «Большой хрустальный глобус», став победителем общего зачета Кубка мира среди одиночек.

Как сообщал iz.ru, спортсмен признан самым молодым чемпионом мира в истории. Россиянин вновь стал обладателем высшего мирового титула впервые с 2005 года.

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