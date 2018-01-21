Оксфорд продлил время экзамена по математике для поддержки студенток

Оксфордский университет принял решение продлить время проведения экзамена по математике, чтобы избавить студенток от лишнего стресса, сообщили британские СМИ.

Руководство вуза обратило внимание на большую разницу в успеваемости между юношами и девушками. Так, дипломы с отличием в прошлом году получили лишь 21,1% учащихся технического направления, сообщает «РИА Новости».

Для изменения ситуации руководство решило увеличить продолжительность экзаменов, так как они должны показывать уровень знаний, а не превращаться в «гонку на время».