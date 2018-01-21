Прямой эфир

Оксфорд продлил время экзамена по математике для поддержки студенток

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/l94
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оксфордский университет принял решение продлить время проведения экзамена по математике, чтобы избавить студенток от лишнего стресса, сообщили британские СМИ.

Руководство вуза обратило внимание на большую разницу в успеваемости между юношами и девушками. Так, дипломы с отличием в прошлом году получили лишь 21,1% учащихся технического направления, сообщает «РИА Новости».

Для изменения ситуации руководство решило увеличить продолжительность экзаменов, так как они должны показывать уровень знаний, а не превращаться в «гонку на время».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали об утечках личных данных из интернет-магазинов Британии
Полиция Лондона задержала пьяного пилота за несколько минут до взлета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017