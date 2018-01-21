Более десяти человек стали жертвами подрыва автобуса в Афганистане

Не менее 12 мирных жителей погибли и один получил ранения в результате подрыва микроавтобуса на заложенной у дороги мине на западе Афганистана.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления полиции провинции Герат Абдулахад Вализода.

«В результате подрыва на придорожной мине на территории уезда Гулрон в провинции Герат погибли 12 и ранен один человек. Все они пассажиры микроавтобуса, который следовал через территорию уезда», — приводит его слова телеканал 1TV.