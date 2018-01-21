Авиалайнеры опасно сблизились в небе над Москвой

Самолеты Superjet из Таллина и Boeing из Мурманска опасно сблизились в небе над Москвой, но пилотам удалось избежать столкновения, сообщил источник в авиадиспетчерских службах

«Самолет Superjet, выполнявший рейс из Таллина, готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте порядка 4300 м экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном — Boeing, направлявшимся из Мурманска во Внуково, — сказал источник «Интерфакса».

Во время срабатывания сигнализации самолеты сблизились примерно на 600 м, однако пилоты смогли развести по сторонам самолеты. Оба лайнера благополучно приземлились в аэропортах назначения.

Официального подтверждения этой ситуации пока не поступало.