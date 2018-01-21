Прямой эфир

Стихия обесточила почти 300 населенных пунктов на Украине

0
Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Населенные пункты пяти областей Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, передает в воскресенье Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

«Остаются обесточенными 294 населенных пункта в пяти областях (Одесская — 197, Черниговская — 65, Днепропетровская — 21, Кировоградская — 9, Черкасская — 2)», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В субботу за помощью обратились 1242 местных жителя.

Напомним, синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды 21–23 января в южных и восточных областях Украины. Регионы накрыли сильный ветер, метель и снегопады.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президента Украины Петра Порошенко уличили в путешествии на Мальдивы с поддельными документами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузия ждет решения Украины по экстрадиции Саакашвили
В Совфеде предрекли крах Украины из-за закона о реинтеграции Донбасса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017