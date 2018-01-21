Стихия обесточила почти 300 населенных пунктов на Украине

Населенные пункты пяти областей Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, передает в воскресенье Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

«Остаются обесточенными 294 населенных пункта в пяти областях (Одесская — 197, Черниговская — 65, Днепропетровская — 21, Кировоградская — 9, Черкасская — 2)», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В субботу за помощью обратились 1242 местных жителя.

Напомним, синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды 21–23 января в южных и восточных областях Украины. Регионы накрыли сильный ветер, метель и снегопады.

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