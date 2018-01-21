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Мэр Махачкалы получил 10 суток ареста

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Фото: Global Look Press/mkala.ru
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Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать мэра города Мусу Мусаева на 10 суток. Обвинение требовало более жесткого решения — постановления о содержании чиновника под стражей на всё время следствия.

«Мусаев в силу своего положения может оказать давление на уголовное дело, свидетелей, а также скрыться», — пояснил на заседании суда государственный обвинитель.

«Я не из тех, кто бежит или оказывает давление», — заявил в ответ сам Мусаев в зале суда.

Защита градоначальника напомнила, что он задержан после добровольного прихода к следователям. Адвокаты просили суд приобщить к делу ходатайства общественных организаций и городского собрания депутатов Махачкалы с просьбой не заключать мэра под стражу.

Кроме того, они представили в суд положительную характеристику на Мусаева и медицинскую справку о том, что он страдает заболеванием сердца, сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, Муса Мусаев подозревается в превышении должностных полномочий. Ход расследования контролирует лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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