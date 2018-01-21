Число жертв пожара в отеле в Праге возросло до трех человек

Число жертв пожара в отеле Eurostars David, расположенном в историческом районе Праги, возросло до трех человек.

По данным газеты Pravo, один из девяти получивших травмы при пожаре скончался в больнице.

Четверо пострадавших остаются в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Как писал портал iz.ru, ранее сообщалось о двоих погибших при пожаре, произошедшем в отеле 20 января.

На момент возгорания в здании находились несколько десятков гостей и сотрудников отеля.