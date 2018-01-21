Прямой эфир

Оман усомнился в остановке добычи сланцевой нефти США

0
Фото: REUTERS/Ernest Scheyder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не прекратят добычу сланцевой нефти при цене и в $50, и в $70 за баррель, но Оман это не беспокоит, заявил оманский министр нефти Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

«Я не думаю, что мы будем обсуждать этот вопрос сейчас. Это всё равно что обсуждать сегодня погоду в Москве. Сланцевая добыча расцветала, когда нефть была на отметке $60 и на отметке $70. Я не думаю, что они прекратят добывать и при $50 за баррель. Я не вижу корреляции», — приводит ТАСС слова министра.

Он отметил, что сланцевые производители ждут решения ОПЕК, чтобы инвестировать в добычу в США. Ар-Румхи также отметил, что цена выше $70 за баррель не будет стимулировать рост их производства.

Напомним, 21 января в Омане проходит седьмое заседание ОПЕК+. Министры обсуждают итоги выполнения сделки.

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, уровень выполнения сделки ОПЕК+ уже пять месяцев превышает 100%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новак рассчитывает на встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
Россия в декабре сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей в сутки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017