Оман усомнился в остановке добычи сланцевой нефти США

США не прекратят добычу сланцевой нефти при цене и в $50, и в $70 за баррель, но Оман это не беспокоит, заявил оманский министр нефти Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

«Я не думаю, что мы будем обсуждать этот вопрос сейчас. Это всё равно что обсуждать сегодня погоду в Москве. Сланцевая добыча расцветала, когда нефть была на отметке $60 и на отметке $70. Я не думаю, что они прекратят добывать и при $50 за баррель. Я не вижу корреляции», — приводит ТАСС слова министра.

Он отметил, что сланцевые производители ждут решения ОПЕК, чтобы инвестировать в добычу в США. Ар-Румхи также отметил, что цена выше $70 за баррель не будет стимулировать рост их производства.

Напомним, 21 января в Омане проходит седьмое заседание ОПЕК+. Министры обсуждают итоги выполнения сделки.

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, уровень выполнения сделки ОПЕК+ уже пять месяцев превышает 100%.