Находившийся 17 лет в розыске мужчина задержан в Москве

Столичные полицейские задержали мужчину, который 17 лет был в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения на трассе «М2-Крым», заявила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, задержанный в декабре 2000 года, остановил на трассе в Мценском районе Орловской области автомобиль «ЗИЛ», выстрелил в водителя и пассажира и забрал у них 400 тыс. рублей.

«Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к нападению причастен мужчина 1965 года рождения. Однако подозреваемый скрылся от органов следствия. С 2000 года мужчина находился в федеральном розыске», — рассказала Волк.

По ее словам, сейчас мужчина находится в Мценске, ему назначена «мера пресечения в виде заключения под стражу».