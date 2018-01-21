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В сенате США пообещали продолжить спор о работе правительства

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Американское федеральное правительство не может начать работу из-за споров республиканцев и демократов насчет принятия резолюции о продлении временного финансирования. Дискуссии продолжатся в воскресенье, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Камнем преткновения стали сроки действия резолюции. Белый дом и республиканцы предлагают принять документ, продлевающий предоставление средств госучреждениям на три недели вместо четырех, о которых речь шла прежде.

«Я хочу сказать американскому народу, что мы вернемся к этому завтра и будем [работать] столько, сколько потребуется», — сказал Макконнелл. Он добавил, что ситуация продлится до тех пор, пока «демократы не прекратят чинить препятствия финансированию правительства, медицинского обслуживания детей».

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