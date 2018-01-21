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Россия обсуждает с Саудовской Аравией поставку солнечных панелей

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Pacific Press
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Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия обсудят реализацию совместных проектов в сфере энергетики. 

Как сообщил глава российского энергетического ведомства на встрече министров стран ОПЕК+ в Омане, РФ и Саудовская Аравия совместно реализуют порядка 30 проектов.

«Мы... договорились, что в феврале проведем отдельную встречу, чтобы по каждому проекту посмотреть исполнение, статус и так далее», — отметил Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее портал iz.ru сообщал, что гражданкам Саудовской Аравии впервые в истории страны разрешили посетить футбольный матч.  

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