Россия обсуждает с Саудовской Аравией поставку солнечных панелей

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Саудовская Аравия обсудят реализацию совместных проектов в сфере энергетики.

Как сообщил глава российского энергетического ведомства на встрече министров стран ОПЕК+ в Омане, РФ и Саудовская Аравия совместно реализуют порядка 30 проектов.

«Мы... договорились, что в феврале проведем отдельную встречу, чтобы по каждому проекту посмотреть исполнение, статус и так далее», — отметил Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее портал iz.ru сообщал, что гражданкам Саудовской Аравии впервые в истории страны разрешили посетить футбольный матч.