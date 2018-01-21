Военный вертолет США упал в Калифорнии

Вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение во время тренировочного полета в штате Калифорния. В результате аварии погибли два человека.

«Причина сейчас выясняется, продолжается процесс оповещения ближайших родственников (погибших), поэтому мы не можем предоставить других подробностей в настоящее время», — заявил представитель сухопутных войск США Джейсон С. Браун телеканалу Fox News.

По словам другого представителя сухопутных войск, перед крушением вертолет «отрабатывал боевую готовность».