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Белый дом перестал отвечать на звонки граждан

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Белый дом США перестал отвечать на звонки граждан, при попытке дозвониться включается автоответчик, который заявляет о демократах, держащих в заложниках финансирование госучреждений.

«Сожалеем, что не можем ответить на ваш звонок сегодня, поскольку демократы в конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности», — сказал автоответчик Белого дома журналистам РЕН ТВ.

Такая реакция Белого дома объясняется приостановкой финансирования госучреждений США, которая произошла из-за отказа демократов в сенате поддержать подготовленный республиканцами законопроект о финансировании.

Из-за «шатдауна», как его называют в США, в воскресенье была закрыта статуя Свободы, не работают многие организации и учреждения.

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