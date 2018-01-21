Полиция КНР задержала мужчину за похищение собак для продажи мяса

Правоохранительные органы Китая задержали в городе Хуэйян на юге провинции Гуандун мужчину за похищение собак для последующей продажи мяса в местные рестораны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал «Сина».

Отмечается, что ежедневно мужчина похищал около 40 животных. В ходе обыска у подозреваемого были обнаружены два арбалета и около 130 стрел с отравленными наконечниками. С их помощью мужчина отстреливал собак. Также было найдено подвальное помещение на заброшенном заводе, где в антисанитарных условиях в клетках содержались пойманные животные, там же хранилось их мясо. В общей сложности полиция спасла 20 собак.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.