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Двух индонезийцев освободили из плена у террористов на Филиппинах

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Фото: Global Look Press/Rouelle Umali
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Министерство иностранных дел Индонезии освободило из плена террористов двух соотечественников, которые были в заложниках больше года на Филиппинах. Об этом сообщает газета The Straits Times.

По данным издания, индонезийцы находились в плену у боевиков группировки «Абу Сайяф». Их похитили в ноябре 2016 года в акватории моря Сулу. Ответственность за преступление взяли на себя радикалы из «Абу Сайяф». Освобождение заложников состоялось 19 января текущего года. Иные подробности операции издание не приводит.

Ранее сообщалось о ликвидации главаря филиппинской террористической группировки «Абу Сайяф» Иснилона Хапилона, который ранее был назначен эмиром крыла террористической организации ИГ в Юго-Восточной Азии. Он был уничтожен вместе с главарем группировки «Мауте» Омархайамом Мауте. Террористы были ликвидированы в ходе перестрелки в городе Марави на острове Минданао.

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